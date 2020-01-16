Полякова: Бойфренд моей мамы – дипломат. Он старшее ее лет на 10, поэтому я называю его дедфренд

Украинская певица Оля Полякова рассказала в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона, опубликованной на YouTube-канале «В гостях у Гордона», что «бойфренд» ее матери – дипломат.

По словам Поляковой, ее мать «уже давно живет в России, поскольку отец там работал».

«Она часто ездила с ним в командировки, а когда он вернулся из последней поездки (это был Уругвай), то преподавал в дипакадемии в Москве. Там она и осталась, и ее бойфренд сегодняшний – тоже дипломат… Он старшее нее лет на 10. Поэтому я называю его не бойфренд, а дедфренд» – сказала Полякова.

Певица пояснила, что мать живет в Москве.

«Мы постоянно общаемся, мы очень близки с мамой. Она все время ездит туда-сюда, у нее в Виннице есть дом (она считает его домом), у нее есть дом в Москве (она и его считает домом)», – добавила Полякова.

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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