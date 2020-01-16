Дума утвердила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

В нижней палате Михаила Мишустина хорошо знают. Спикер

Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что глава ФНС фактически с нуля создал высокотехнологичную федеральную службу, использовав потенциал современных

технологий.

Кандидатуру Мишустина представил полномочный представитель

президента в Госдуме Гарри Минх. По его словам, цифровизацией и информационными

технологиями нынешний глава ФНС занимается более 20 лет.

«Он является

действительным государственным советником РФ I класса, доктор экономических

наук и человек, который по своему образованию привык на все проблемы смотреть

системно, он инженер-системотехник», – напомнил Минх.

Выступая с думской трибуны, Мишустин заверил

депутатов, что работа по национальным проектам будет форсирована, а главы

министерств и члены правительства будут нести персональную ответственность за

достижение целей. Тесная совместная работа кабмина с Госдумой продолжится,

подчеркнул он.

«Правительство и Государственная дума доказали свое умение

работать вместе четко и слаженно, единой командой. Мне бы хотелось беречь и

укреплять эти хорошие традиции», – обратился Мишустин к парламентариям.

По его словам, необходимо вести активную работу с регионами

для выполнения поставленных президентом задач. Важна также работа по защите

инвестиций, снятию административных барьеров для бизнеса, созданию

положительного инвестиционного климата, развитие аграрного сектора, транспорта

и прочего.

⚡️ Госдума поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра pic.twitter.com/xvyneAsZcZ

— Телеканал 360° (@360tv) January 16, 2020

Михаилу Мишустину 53 года. Он родился в 1966 году в Москве.

Окончил столичный станкостроительный институт, затем аспирантуру. На госслужбу

в налоговые органы поступил в 1998 году. Возглавлял Федеральное агентство

кадастра объектов недвижимости, занимался развитием особых экономических зон. В

2008 году ушел с госслужбы и занялся бизнесом, в следующем году вошел в

кадровый президентский резерв, а еще через год назначен руководителем ФНС.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что борьба с коррупцией в ведомстве – одна из его основных задач. Об этом он написал на своей странице в Facebook 16 января. «Решительная борьба с коррупцией – одна из главных задач, которая была поставлена перед каждым налоговиком с момента, когда я возглавил вновь ГНС. Мы создаем новую налоговую, которая станет удобным […]