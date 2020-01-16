Дума утвердила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

В нижней палате Михаила Мишустина хорошо знают. Спикер
Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что глава ФНС фактически с нуля создал высокотехнологичную федеральную службу, использовав потенциал современных
технологий.
Кандидатуру Мишустина представил полномочный представитель
президента в Госдуме Гарри Минх. По его словам, цифровизацией и информационными
технологиями нынешний глава ФНС занимается более 20 лет.
«Он является
действительным государственным советником РФ I класса, доктор экономических
наук и человек, который по своему образованию привык на все проблемы смотреть
системно, он инженер-системотехник», – напомнил Минх.
Выступая с думской трибуны, Мишустин заверил
депутатов, что работа по национальным проектам будет форсирована, а главы
министерств и члены правительства будут нести персональную ответственность за
достижение целей. Тесная совместная работа кабмина с Госдумой продолжится,
подчеркнул он.
«Правительство и Государственная дума доказали свое умение
работать вместе четко и слаженно, единой командой. Мне бы хотелось беречь и
укреплять эти хорошие традиции», – обратился Мишустин к парламентариям.
По его словам, необходимо вести активную работу с регионами
для выполнения поставленных президентом задач. Важна также работа по защите
инвестиций, снятию административных барьеров для бизнеса, созданию
положительного инвестиционного климата, развитие аграрного сектора, транспорта
и прочего.
⚡️ Госдума поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра pic.twitter.com/xvyneAsZcZ
— Телеканал 360° (@360tv) January 16, 2020
Михаилу Мишустину 53 года. Он родился в 1966 году в Москве.
Окончил столичный станкостроительный институт, затем аспирантуру. На госслужбу
в налоговые органы поступил в 1998 году. Возглавлял Федеральное агентство
кадастра объектов недвижимости, занимался развитием особых экономических зон. В
2008 году ушел с госслужбы и занялся бизнесом, в следующем году вошел в
кадровый президентский резерв, а еще через год назначен руководителем ФНС.
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