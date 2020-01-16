Посол США собрался заняться в РФ «хоккейной дипломатией»

Пресс-атташе посольства США в Москве Ребекка Росс заявила, что новый американский посол Джон Салливан хоккейный болельщик и в Москве собирается играть в хоккей в свободное время.
«На самом деле он хоккейный болельщик! И я слышала, что он даже собирается играть в хоккей в России, когда будет позволять время», – написала она в Twitter, отвечая на сообщение МИД РФ с предложением «окунуться с головой» в российские реалии.
Она добавила хештег #hockeydiplomacy – «хоккейная дипломатия» с английского языка.
На самом деле он хоккейный болельщик! И я слышала, что он даже собирается играть в хоккей в России, когда будет позволять время. #hockeydiplomacy
— Rebecca Ross (@USEmbRuPress) January 16, 2020
Салливан должен прибыть в Москву в четверг.
Ранее дипмиссия США выступила с заявлением, что новый посол США Джон Салливан надеется на улучшение отношений Москвы и Вашингтона и намерен способствовать расширению торговых и деловых связей.
Власти США утвердили Салливана в должности в середине декабря.
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