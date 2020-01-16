Порошенко напугало послание Путина Федеральному собранию

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и проект поправок в Конституцию являются прямой угрозой и риском для Украины, сообщил бывший президент страны Петр Порошенко.

Порошенко написал в Twitter, что в сложившихся условиях он видит необходимость объединения украинской власти и оппозиции, чтобы достойно отвечать на вызовы, с которых начался 2020 год.

Он указал, что послание Путина говорит: РФ «не собирается заканчивать войну с Украиной».

Также, по мнению бывшего президента Украины, в РФ «нет правительства, нет парламента, нет Думы, нет Федерального собрания», а вся власть якобы «в руках одного человека».

«Поэтому отставки или назначения меня совершенно не интересуют и не должны интересовать», – добавил он.

Порошенко также посоветовал Киеву «подробно обратить внимание на послание и на проект поправок в Конституцию России», так как «это несет прямые риски и угрозы Украине».

Напомним, в среду Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию предложил вынести на голосование ряд поправок в Конституцию.

В четверг он встретился с группой по поправкам в Конституцию, которая была создана накануне.

В нее вошли представители Совфеда, Госдумы, ученые-правоведы, лидеры общественных объединений, деятели искусства и спорта, а также представители субъектов Федерации.





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