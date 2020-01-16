Новый Jaguar XJ EV попал в объектив фотошпионов

Представители британской автомобильной марки Jaguar задались целью представить в 2020 году седан, который будет оснащен полностью электрическим силовым мотором. В объектив фотошпионов попал новый Jaguar XJ EV, дебют которого ожидается в скором времени.
Разработчики создали роскошный седан на базе модифицированного Jaguar XF. Однако эксперты отмечают, что на передней части авто четко просматриваются XJ-подобные элементы. Jaguar XJ EV получил широкие новые крылья, а также другие боковые пороги. Сведений о новинке пока мало, но известно, что авто построили на платформе MLA, поддерживающей приводы с мотором сгорания и EV. Предусматривается дальность хода электрического седана от Jaguar до 470 километров. Как предполагают эксперты, другие варианты силовых установок могут быть оснащены бензиновым шестицилиндровым двигателем.
В прошлом году представители бренда на World Car of the Year за закрытыми дверями презентовали новый XJ, а также внушительный кроссовер J-Pace, который базируется на архитектуре MLA. Ранее стало известно о том, что британский автопроизводитель ведет переговоры с компанией BMW, чтобы стать партнерами в сфере моторов. Если это произойдет, то они вместе будут работать над трансмиссиями, электродвигателями и электроникой. Jaguar также может получить доступ к уже существующим ДВС немецкого бренда.
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