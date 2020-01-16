В охваченной лесными пожарами Австралии выпали долгожданные дожди

16.01.2020, 15:04, Разное

В нескольких штатах на востоке Австралии начались сильные дожди. Благодаря этому удалось потушить пожар в некоторые точках страны.
На территории материка выпало примерно 50 мм осадков, а грозы вызвали наводнение в Мельбурне. На данный момент этих дождей недостаточно для того, чтобы ликвидировать возгорания по всему государству, но это имеет серьезное значение для ограничения их распространения. Очередные осадки ожидаются в Австралии 16-17 февраля в долине Перишер и на южном берегу Нового Уэльса.

Лесные воспламенения в стране начались осенью 2019 года, в результате чего они унесли жизни около миллиарда животных. Пламя уничтожило 2000 жилых зданий и 8 миллионов гектаров леса. На тушение масштабных пожаров американский актер Леонардо Ди Каприо выделил 3 миллиона долларов, а российская теннисистка Мария Шарапова – 25 тысяч долларов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Американское издание National Interest назвало главными преимуществами пистолетов российского производства надежность и простоту в использовании. Издание рассмотрело пистолеты Макарова, Ярыгина, Тульский Токарева, передает РИА «Новости». ТТ, как и большая часть советского стрелкового оружия, просто использовать, он надежный, но из-за отсутствия отдельного предохранителя у него сохраняется возможность произвольного выстрела, отмечается в материале. Этот пистолет поставляли в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика