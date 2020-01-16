В охваченной лесными пожарами Австралии выпали долгожданные дожди

В нескольких штатах на востоке Австралии начались сильные дожди. Благодаря этому удалось потушить пожар в некоторые точках страны.
На территории материка выпало примерно 50 мм осадков, а грозы вызвали наводнение в Мельбурне. На данный момент этих дождей недостаточно для того, чтобы ликвидировать возгорания по всему государству, но это имеет серьезное значение для ограничения их распространения. Очередные осадки ожидаются в Австралии 16-17 февраля в долине Перишер и на южном берегу Нового Уэльса.
Лесные воспламенения в стране начались осенью 2019 года, в результате чего они унесли жизни около миллиарда животных. Пламя уничтожило 2000 жилых зданий и 8 миллионов гектаров леса. На тушение масштабных пожаров американский актер Леонардо Ди Каприо выделил 3 миллиона долларов, а российская теннисистка Мария Шарапова – 25 тысяч долларов.
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