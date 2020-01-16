«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева

Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, сообщил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Об этом информирует РИА «Новости».
Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин отправил правительство Дмитрия Медведева в отставку в полном составе. На пост премьера предложен глава ФНС 53-летний Михаил Мишустин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом выборе Путина.
В четверг Госдума рассматривает кандидатуру Мишустина, который уже встретился со всеми парламентскими фракциями. Его поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия», а КПРФ решила воздержаться от голосования.
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Последнее: Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, сообщил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Об этом информирует РИА «Новости». Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин отправил правительство Дмитрия Медведева в отставку в полном составе. На пост премьера предложен глава ФНС 53-летний […]
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