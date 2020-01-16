Соавтор текстов Лепса подтвердил, что Мишустин написал музыку для исполнителя

Поэт Александр Вулых, сочинивший стихи для песни «Зола» Григория Лепса, подтвердил, что музыку к песне написал кандидат на пост премьера Михаил Мишустин.

Вулых сообщил РБК, что сочинение музыки для Мишустина – это хобби, и он не афиширует эту деятельность.

Вулых отметил, что Мишустин также «очень прилично играет на фортепиано, иногда музицирует в компании друзей». По словам поэта, кандидат на пост премьера также увлекается хоккеем.

Собеседник издания отметил, что Мишустин является автором музыки и для другой песни Лепса «Настоящая женщина», вышедшей в 2011 году.

Напомним, в реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что Мишустин является автором музыки для песен Лепса «Зола» и «Настоящая женщина».

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