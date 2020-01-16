Обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан освободили из СИЗО

Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже, освободили из СИЗО по решению суда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

Вместо содержания под стражей для Цуркан установлен запрет определенных действий.

Карину Цуркан арестовали в середине июня 2018 года. По словам адвоката, в ФСБ считают, что она сотрудничала с молдавской спецслужбой и передала ей электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества».

Цуркан вину не признает.

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Последнее: Бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже, освободили из СИЗО по решению суда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова. Вместо содержания под стражей для Цуркан установлен запрет определенных действий. Карину Цуркан арестовали в середине июня 2018 года. По словам адвоката, в ФСБ считают, что она сотрудничала с молдавской спецслужбой и […]