Мосгорсуд отменил штраф Константину Коновалову за акцию 27 июня

16.01.2020, 14:57, Новости дня

Мосгорсуд отменил штраф Константину Коновалову, которому полицейские сломали ногу на акции за свободные выборы 27 июля в Москве. Об сообщает адвокат Коновалова Федор Сирош.

Административное дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Коновалов был одним из первых задержанных перед акцией 27 июля. При задержании ему сломали ногу. На него составили протокол о нарушении правил проведения акции и оштрафовали на 10 тысяч рублей. После задержания Коновалов подал заявление в Следственный комитет, но ведомство решило, что действия задерживавших дизайнера силовиков были «правомерными».



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