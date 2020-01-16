Мосгорсуд отменил штраф Константину Коновалову за акцию 27 июня

Мосгорсуд отменил штраф Константину Коновалову, которому полицейские сломали ногу на акции за свободные выборы 27 июля в Москве. Об сообщает адвокат Коновалова Федор Сирош.
Административное дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Коновалов был одним из первых задержанных перед акцией 27 июля. При задержании ему сломали ногу. На него составили протокол о нарушении правил проведения акции и оштрафовали на 10 тысяч рублей. После задержания Коновалов подал заявление в Следственный комитет, но ведомство решило, что действия задерживавших дизайнера силовиков были «правомерными».
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