Мнение: Стена

После отречения принца Гарри и его жены Меган от Семьи, все ищут причину произошедшего.
Чего только не болтают: мол, Меган — деревенщина, этикета не знает. Дружить не умеет — вон, братьев-принцев рассорила. На прислугу орёт, будто на неё никто из БКС не орал. И так далее, и так далее, и так далее — какой только чуши не выдумали.
Фото: Соцсети
Но факт остаётся фактом: Елизавета Георгиевна была холодна к Меган Маркл. Наследник Уильям — далеко не восторге от жены братца. Вечно рожающая Кейт Миддлтон просто видеть не может «сестрицу» — лицо такое делает, будто дерьма поела.
Ни у кого нет сомнений, что именно Меган настроила Гарри на разрыв с семьёй, но почему она это сделала? О причинах гадают, много теорий, но только я могу сказать вам всю правду.
Я согласна с тем, что именно Меган Маркл довела Гарри до результата. Хитрая, просчитанная, умная девка — её не любят? Значит, БКС останется без рыжего принца.
А что, должна была терпеть унижения? Пусть Кейт терпит, блюя в золотой унитаз от любовниц мужа.
Однако, всё это — следствие, а причина — в происхождении Меган Маркл. И дело не в том, что она простолюдинка — это бы как раз аристократики проглотили и даже порадовались бы, какие они демократичные.
Я уверена, что Меган не выносят из-за того, что она не совсем белая. Точнее, она, чего уж тут, чёрная.
Нам, в России, очень сложно понять, что значит «чёрная» в цивилизованном мире.
Ещё буквально сто лет назад в той же Англии аборигенов Африки экспонировали в зоопарке. Несмотря на всю словесную демагогию, расизм на Западе никуда не делся. Дискриминация чёрных процветает, их унижают.
Почему нам это сложно понять? Недавно опрашивала для дела всех знакомых о том, кого они считают русским.
Хотите поржать? Чаще всего самым русским называли Пушкина — создателя русского литературного языка. Великий поэт, нашефсё и так далее. Самый русский он, да — в глазах очень многих людей. Чёрный. Кудрявый. Внук мавра. Представитель негроидной расы.
Вы понимаете, как мы живём? Мы можем обозвать татарку — татаркой. Но вместе с тем, наш бытовой расизм, допускает, что самый русский человек — чёрный.
В Англии всё с точностью до наоборот: на словах никто тебя чувашкой не назовёт, зато про себя так подумают. Если ты — чёрная, что результатом станет полный игнор и презрение. Стена презрения, неприятия, через которую не пробиться.
Так почему Меган Маркл не прижилась в БКС? Да потому, что она и не могла там априори прижиться — у неё чёрная мама!
Фото: Соцсети
К большому моему сожалению, цивилизованный мир всё ещё делит людей по цвету кожи. И те, кто не верит в это, оказываются в положении Меган Маркл. Девчонка наивно подумала, что её примут в Королевской семье, но очевидно ошиблась — её терпели с плохо скрываемым раздражением.
Как результат — остались без Гарри, которого Меган просто увела на верёвочке.
А вы считаете себя расистами? Как отнеслись бы к тому, что ваш сын или дочь полюбили представителя другой расы?
Источник: Лена Миро
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Последнее: После отречения принца Гарри и его жены Меган от Семьи, все ищут причину произошедшего. Чего только не болтают: мол, Меган — деревенщина, этикета не знает. Дружить не умеет — вон, братьев-принцев рассорила. На прислугу орёт, будто на неё никто из БКС не орал. И так далее, и так далее, и так далее — какой только […]
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