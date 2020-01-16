«Бавария» предложила «Шахтеру» €25 млн за молодого бразильца – СМИ

Немецкая «Бавария» вступила в переговоры с «Шахтером» о покупке бразильского правого защитника Додо, сообщает сайт Goal.com.
По информации источника, немецкий клуб предложил «горнякам» €25 млн за 21-летнего футболиста. «Шахтер» хочет получить как минимум €30 млн.
Додо перешел в донецкий клуб из бразильской «Коритибы» в начале 2018 года. С лета 2018-го по лето 2019-го защитник выступал за португальскую «Виторию Гимарайнш» на правах аренды.
В текущем сезоне бразилец провел за «горняков» 17 поединков во всех турнирах, где забил два гола и отдал три результативные передачи.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Немецкая «Бавария» вступила в переговоры с «Шахтером» о покупке бразильского правого защитника Додо, сообщает сайт Goal.com. По информации источника, немецкий клуб предложил «горнякам» €25 млн за 21-летнего футболиста. «Шахтер» хочет получить как минимум €30 млн. Додо перешел в донецкий клуб из бразильской «Коритибы» в начале 2018 года. С лета 2018-го по лето 2019-го защитник выступал за […]
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