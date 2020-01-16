Путин озвучил требования к выносимым на голосование поправкам в Конституцию

16.01.2020, 14:51, Новости дня

На голосование граждан должны быть вынесены отточенные по смыслу и форме формулировки поправок в Конституцию, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Об этом информирует ТАСС.

В четверг Путин встретился с группой по поправкам в Конституцию, которая была создана накануне. В нее вошли представители Совфеда, Госдумы, ученые-правоведы, лидеры общественных объединений, деятели искусства и спорта, а также представители субъектов Федерации.

Напомним, в среду президент в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию предложил вынести на голосование ряд поправок в Конституцию.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: На голосование граждан должны быть вынесены отточенные по смыслу и форме формулировки поправок в Конституцию, сообщил президент РФ Владимир Путин. Об этом информирует ТАСС. В четверг Путин встретился с группой по поправкам в Конституцию, которая была создана накануне. В нее вошли представители Совфеда, Госдумы, ученые-правоведы, лидеры общественных объединений, деятели искусства и спорта, а также представители […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика