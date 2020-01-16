Путин озвучил требования к выносимым на голосование поправкам в Конституцию

На голосование граждан должны быть вынесены отточенные по смыслу и форме формулировки поправок в Конституцию, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Об этом информирует ТАСС.
В четверг Путин встретился с группой по поправкам в Конституцию, которая была создана накануне. В нее вошли представители Совфеда, Госдумы, ученые-правоведы, лидеры общественных объединений, деятели искусства и спорта, а также представители субъектов Федерации.
Напомним, в среду президент в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию предложил вынести на голосование ряд поправок в Конституцию.
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Последнее: На голосование граждан должны быть вынесены отточенные по смыслу и форме формулировки поправок в Конституцию, сообщил президент РФ Владимир Путин. Об этом информирует ТАСС. В четверг Путин встретился с группой по поправкам в Конституцию, которая была создана накануне. В нее вошли представители Совфеда, Госдумы, ученые-правоведы, лидеры общественных объединений, деятели искусства и спорта, а также представители […]
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