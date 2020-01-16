Мишустин рассказал, как должна работать адресная помощь населению

Кандидат на пост премьера Михаил Мишустин заявил, что социальная помощь населению должна носить адресный характер по домохозяйствам и семьям, а не основываться на автоматическом распределении льгот.

«Существует огромное количество льгот, их сотни, и эти льготы сегодня, кроме того, что можно нейтрализовать, очень тяжело увидеть, как эти льготы расходуются. Потому что нет заявительного принципа, есть принцип автоматического распределения льгот, когда вы не видите таргетированную аудиторию, куда они пошли», – сказал Мишустин, передает ТАСС.

Он отметил, что важно создать социально адресную помощь, при которой правительство сможет считать доходы домохозяйств и семей и определять «федеральную формулу бедности», по которой потом можно будет доводить через социальные контракты помощь «до конечного потребителя адресно».

Мишустин отметил, что в этом может помочь закон о едином реестре населения, принятый Госдумой в первом чтении.

«Тогда мы сможем сформировать семью, доходы семьи, доходы домохозяйств. Считаем, что мы эту задачу можем выполнить за два года», – сказал он.

В четверг Госдума рассматривает кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встретился со всеми парламентскими фракциями. Его кандидатуру поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ приняла решение воздержаться от голосования.

В среду президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.

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