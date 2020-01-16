Ирина Шейк, Синди Кроуфорд и другие на страницах календаря Карин Ройтфельд

Французский журналист и фотограф, экс-главный редактор французской версии журнала Vogue (2001-2011 годы) 65-летняя Карин Ройтфельд представила ежегодный календарь со своими фотоработами. На этот раз в ее объектив попали супермодели первой величины: Ирина Шейк, Синди Кроуфорд, Кэндис Свейнпол, Даутцен Крез, а также Алек Век, Мариякарла Босконо, Кэролин Мерфи, Крис Грикайте, Анок Яй и другие яркие девушки. Всем им предложили изобразить одного из 12 астрологических знаков зодиака.

Кадры получились очень необычными, а некоторые даже мрачноватыми и с легкой ноткой эротики. Также Карин пообщалась с каждой из моделей и попросила описать, каким они видят человека своего знака.

Козероги очень организованны, честолюбивы и даже упрямы,

— сказала 34-летняя Ирина Шейк.

Ирина Шейк (Козерог)

Рыбы не гонятся за деньгами. Финансовое благополучие становится результатом их стремления к совершенству. Это самый творческий знак. На него влияет Нептун, планета грез и мечтаний,

— рассказала про свой знак 53-летняя Синди Кроуфорд.

Синди Кроуфорд (Рыбы)

В отличие от других календарей, этот не будет выпущен в стандартном, бумажном формате. Фотографии напечатают на футболках и выпустят ограниченным тиражом. Вырученные от продажи средства направят благотворительным организациям, которых предложили сами модели.

Кэндис Свейнпол (Весы)

Стелла Максвелл (Телец)

Мариякарла Босконо (Скорпион)

Даутцен Крез (Водолей)

Напомним, совсем недавно популярный американский журнал о моде V Magazine, отметивший в прошлом году свое 20-летие, представил новый авторский календарь на 2020 год. В откровенной съемке приняли участие самые популярные и востребованные сегодня в мире моды модели: сестры Белла и Джиджи Хадид, Хейли Бибер, Карли Клосс, Лили Олдридж и другие. А снимала их известный модный фотограф Зои Гроссман.

Вообще календари в какой-то заданной тематике с участием звезд — уже своего рода традиция. С декабря прошлого года по январь текущего разные издания и бренды соревнуются в креативности и откровенности. Так, в середине декабря свой календарь представил лондонский бренд аксессуаров Chaos, в котором Кендалл Дженнер и Кара Делевинь снялись в образе пожарных. А чуть раньше мир увидел, пожалуй, самый популярный и высокохудожественный календарь — Pirelli. В этом году его темой стала история шекспировской Джульетты и ее образ воплотили Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и многие другие.

Крис Грикайте (Лев) Гвиневер Ван Синус (Дева) Miss Fame (Рак) Алек Век (Овен) Кэролин Мерфи (Близнецы) Анок Яй (Стрелец)

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Последнее: Французский журналист и фотограф, экс-главный редактор французской версии журнала Vogue (2001-2011 годы) 65-летняя Карин Ройтфельд представила ежегодный календарь со своими фотоработами. На этот раз в ее объектив попали супермодели первой величины: Ирина Шейк, Синди Кроуфорд, Кэндис Свейнпол, Даутцен Крез, а также Алек Век, Мариякарла Босконо, Кэролин Мерфи, Крис Грикайте, Анок Яй и другие яркие девушки. […]