«У них все серьезно»: Пэрис Хилтон закрутила новый роман

Два года назад Пэрис Хилтон находилась в счастливом ожидании свадьбы с бойфрендом Крисом Зилка, но неожиданно для всех отменила помолвку, сославшись на «трудности во взаимопонимании». Тогда светская львица заявила, что хочет полностью сосредоточиться на своей работе, но не отрицает, что когда-нибудь встретит свою «настоящую любовь» и родит детей. Ждать долго исполнения мечты не пришлось: на вечеринке после «Золотого глобуса» Пэрис впервые вышла в свет со своим новым бойфрендом — Картером Реумом. Избранник Пэрис — бизнесмен. Вместе с братом он создал бренд премиального парфюма VEEV Spirits. Также он является автором книг по предпринимательству. Источники издания Us Weekly делятся первыми подробностями их романа.

Картер из очень хорошей и серьезной семьи. Между ними все серьезно, так что вполне вероятно, помолвка не за горами. Они не скрывают свой роман и повсюду ходят вместе,

— сообщили инсайдеры.

Пэрис Хилтон и Картер Реум Расставание Пэрис с ее предыдущим бойфрендом широко обсуждалось в связи с кольцом, которое она получила от него в честь помолвки. Всем было интересно, во-первых, что стало с украшением, во-вторых, откуда у молодого актера было 2 миллиона долларов на него. Пэрис тогда приоткрыла завесу тайны в интервью радиостанции SiriusXM’s. Кольцо на самом деле купил не Крис — его Хилтон «дал поносить» ювелир Майкл Грин.

За это я заплатила ему бесплатной рекламой в СМИ и социальных сетях, которая в итоге принесла ему миллионы долларов. В современном мире социальные сети стали иной формой денег, — говорила Пэрис.

Кольцо Хилтон оставила у себя, поскольку считает, что заслужила его. Правда, она решила снять его с безымянного пальца, ведь в любой момент кто-то может захотеть надеть на него другое украшение. И теперь этот момент действительно может настать.

Кроме того, в одном из интервью Пэрис призналась, что ее мысли все чаще и чаще посещает будущее материнство. К этому этапу жизни она полностью готова.

Недавно я проводила время в Нью-Йорке вместе с сестрой, каждый день играла со своими племянниками и поняла, что не могу дождаться, когда родятся мои дети. Я люблю детей,

— делилась она в интервью DailyMail TV.

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