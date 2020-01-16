В штаб-квартире НАТО интересы Швеции представлял офицер с фальшивым дипломом

Швецию в Штаб-квартире НАТО в Брюсселе на протяжении года представлял офицер с поддельным дипломом об окончании Высшей офицерской школы, об этом информирует издание Dagens Nyheter.

По данным СМИ офицер, чье имя не называется, добыл поддельный диплом об окончании Высшей офицерской школы, который необходим для получения офицерского звания, а также права занимать должности в министерстве обороны и получать доступ к засекреченным сведениям, передает РИА «Новости» со ссылкой на Dagens Nyheter.

В фальшивых документах говорится, что экзамен офицер сдал 17 июня 1999 года при том, что на экзамен проходил на день позже, что подтверждается архивными данными. Помимо этого, диплом подписан несуществующим «ректором».

Однако офицер был принят на службу в министерство обороны, а в 2012 году он был направлен от Швеции в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Срок его назначения истекал в 2015 году, но майор решил покинуть пост в 2013 году по личным причинам. Офицер занимал различные высокие посты в шведском министерстве обороны на протяжении почти десяти лет. Он обладал правом доступа к крипто-ключам и засекреченным данным разведслужбы, а также работал над внедрением информационных систем. В 2019 военнослужащий должен был возглавить шведские миротворческие силы в Мали, но этот пост он занять не успел.

По данным Dagens Nyheter, министерство обороны Швеции начало собственное расследование, однако пока не дает никаких комментариев.

«Это очень серьезные обвинения. Нам известно, что шведское министерство обороны в настоящее время расследует эту ситуацию. НАТО и Швеция близкие партнеры, и мы продолжим поддерживать контакт, пока идет расследование по этому вопросу», – сообщила представитель штаб-квартиры НАТО в Брюсселе Хуанита Чанг, добавив, что за проверку сотрудников и допуск их к секретной информации отвечает страна, направляющая их на службу.

Ранее у двух депутатов гордумы в Пыть-Яхе (ХМАО), которые являются руководителями муниципальных учреждений, обнаружены фальшивые дипломы.

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Последнее: Швецию в Штаб-квартире НАТО в Брюсселе на протяжении года представлял офицер с поддельным дипломом об окончании Высшей офицерской школы, об этом информирует издание Dagens Nyheter. По данным СМИ офицер, чье имя не называется, добыл поддельный диплом об окончании Высшей офицерской школы, который необходим для получения офицерского звания, а также права занимать должности в министерстве обороны […]