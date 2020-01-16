Мединский оценил успехи проката отечественного кино

И. о. министра культуры РФ Владимир Мединский заявил, что считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.

Мединский написал в Instagram: «Тем временем вот так на сегодня выглядит «первая пятерка» официального российского кинопроката».

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Публикация от Владимир Мединский (@vr_medinskiy) 16 Янв 2020 в 1:23 PST

«Интрига – сможет ли «Холоп» в январе выдавить «Короля Льва» со второго места? А вообще, согласитесь, фантастические успехи нашего кино говорят сами за себя», – добавил он.

Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), которые приводит и.о. министра, первое место по количеству зрителей занимает российская картина «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева, которая собрала около 12 млн зрителей.

Затем идет ремейк фильма «Король Лев» Джона Фавро (10, 8 млн) и «Холоп» Клима Шипенко (9 млн).

На четвертом месте военная драма Алексея Сидорова «Т-34» (8, 8 млн), завершает пятерку картина Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» (8, 7 млн).

Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах была создана по поручению президента России. Она занимается сбором, учетом и обработкой информации о публичной демонстрации кинофильмов в российских кинотеатрах.

Ранее сообщалось, что сборы кинопроката в РФ побили рекорд.

Кроме того, фильм Кантемира Балагова «Дылда» получил приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы как «Лучший фильм на иностранном языке» на международном кинофестивале в Палм-Спрингс в США, однако не был допущен к борьбе за «Оскар».





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