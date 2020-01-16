Украинский бизнесмен из Австралии: В Австралии к российским СМИ очень скептическое отношение. Никакой серьезной роли они здесь не играют

В интервью изданию «ГОРДОН» украинский бизнесмен Сергей Будкин, с 2010 года живущий в Сиднее, рассказал, что российские СМИ в Австралии не являются весомыми в освещении новостей.
«В Австралии к российским СМИ очень скептическое отношение. Никакой серьезной роли они здесь не играют, на местный политической дискурс не влияют и вообще не являются весомыми в освещении новостей. В отличие, например, от англоязычного телеканала «Аль-Джазира», который есть в каждом телевизоре наряду с ВВС и местными медиа», – отметил Будкин.
По его словам, в русскоязычной среде Австралии, возможно, ситуация другая, но не кардинально.
«Я, к примеру, своими глазами видел интеграцию австралийских епархий Русской православной церкви в РПЦ. Это было откровенное смещение акцентов с невинно убиенного великого мученика Николая II на патриарха Кирилла», – добавил украинской бизнесмен.
Украинский бизнесмен из Австралии: Пожары стали проблемой национального масштаба, но – простите за цинизм, – не общенациональной трагедией. Читайте полный текст интервью
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В интервью изданию «ГОРДОН» украинский бизнесмен Сергей Будкин, с 2010 года живущий в Сиднее, рассказал, что российские СМИ в Австралии не являются весомыми в освещении новостей. «В Австралии к российским СМИ очень скептическое отношение. Никакой серьезной роли они здесь не играют, на местный политической дискурс не влияют и вообще не являются весомыми в освещении новостей. В отличие, […]
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