Порошенко о скандале вокруг записей разговоров Гончарука: Неукраинские силы пытаются раздувать псевдо-скандал

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко высказал мнение, что скандал с записью возможных разговоров премьер-министра Алексея Гончарука раздувают неукраинские силы. Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады, видео обнародовано на его странице в Facebook.

«Это не украинский сценарий. Вполне дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые представлены в разговоре премьера и руководства экономического блока, надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию, чтобы противодействовать этим вызовам. Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо-скандал. Посмотрите на каких каналах вышла атака на украинское правительство – на российских каналах. И на каналах одного известного олигарха (вероятно, он имеет ввиду украинского бизнесмена Игоря Коломойского). Каковы причины этой атаки? Хотят атаковать тех, кто защищает государственную политику, по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован, стал государственным и через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинского финансово-банковской системы», – отметил Порошенко, имея ввиду «ПриватБанк».

Он подчеркнул, что «Европейская солидарность» не будет принимать участие в «атаке» на Гончарука и экономический блок правительства.

Cитуація із записами прем’єра – це не український сценарій. Цілком слушні оцінки викликів і ризиків економічної ситуації, які були представлені у розмові прем’єра і керівництва економічного блоку, треба проаналізувати і забезпечити відповідну реакцію, щоб протидіяти цим викликам і ризикам. Абсолютно неукраїнські сили намагаються роздмухувати псевдо-скандал. Подивіться на яких каналах вийшла атака на український уряд – на російських каналах. І на каналах одного відомого олігарха. Які причини атаки? Атакують тих, хто захищає державну політику, з приводу одного дуже великого банку, який був націоналізований і став державним і через який виводилися десятки, а може і сотні мільярдів гривень з української фінансово-банківської системи. Це і є справжня причина, і Європейська Солідарність брати участь у роздмухуванні скандалу не буде.Про це сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради. Posted by Петро Порошенко on Neljapäev, 16. jaanuar 2020

15 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозапись разговоров, которые, возможно, состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Собеседники говорили о том, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорил, что у президента «очень примитивное понимание экономических процессов». Также этот человек называл себя «полным профаном» в экономике.

В Кабмине не подтвердили подлинность аудио.

Позже была обнародована вторая часть записей. По данным ZN.ua, всего может быть опубликовано 14 частей.

LB.ua сообщило, что Гончарук написал заявление об отставке по собственному желанию. При этом в правительстве Украины отвергают эту информацию.

Гончарук заявил, что в последнее время против него и правительства «развернулись массированные медиаатакии в соцсетях и СМИ». По его мнению, против команды президента и правительства работало много людей, которые хотели, чтобы «у нас ничего не вышло».

В «Слуге народа» назвали обнародование записей вероятных разговоров Гончарука провокацией группы Коломойского.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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