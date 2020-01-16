Зеленский подписал указ о призыве на срочную службу с 18 лет

Президент Украины Владимир Зеленский 16 января подписал указ № 13/2020 о призыве на срочную службу мужчин с 18 лет, сообщается на сайте главы государства.

«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу: 1) в апреле – июне 2020 года; 2) в октябре – декабре 2020 года», – сказано в тексте документа.

Определить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в 2020 году, президент поручил Кабинету Министров Украины.

Указ также предусматривает увольнение в запас военнослужащих срочной службы в два этапа: в апреле – июне 2020 года и в октябре – декабре 2020 года.

В Вооруженных силах Украины в октябре 2019 года предложили призывать граждан на срочную службу с 18 лет, а не с 20.

В ноябре 2019 года министр обороны Украины Андрей Загороднюк говорил, что Минобороны планирует отказаться от призыва в армию.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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