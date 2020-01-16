Актер сериала «Реальные пацаны» пошел во власть

Многие любители российских многосерийных фильмов знают Армена

Бежаняна по роли безобидного Арменки в сериале «Реальные пацаны». Герой ситкома

– типичный неудачник, которого судьба свела с брюзгливой матерью-одиночкой. Он

не очень успешно торгует обувью на рынке и молча сносит все удары судьбы.

Отметим, что реальный

Армен Бежанян мало похож на своего персонажа. Он довольно предприимчивый и

успешный бизнесмен. Сейчас он занимает должность директора ООО «Главное

Осинское лесное хозяйство». Более того, осенью 2019 года звезда сериала «Реальные пацаны» избран депутатом Осинской думы.

Теперь же Бежанян покоряет новые высоты. Актер, сыгравший мягкотелого

Арменку, собрался стать мэром своего округа. Он уже подал документы на

должность главы.

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Публикация от Igor Goritsvet (@igor_goritsvet) 24 Сен 2019 в 3:00 PDT

Бизнесмен считает себя идеальным кандидатом на должность, так

как имеет богатый управленческий опыт. Действующий мэр, по словам звезды «Реальных пацанов», привел к катастрофической ситуации в районе. Об этом сообщает Ura.ru.

«Узнал список кандидатов на главу. Есть умные, есть

красивые. А умного и красивого нет. Значит, будет!!!!» – написал Армен Бежанян

в соцсетях.

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