Путин объяснил необходимость прописать индексацию пенсий в Конституции

Индексацию пенсий нужно прописать в Конституции для того, чтобы никто не мог отказаться от этого в пользу других приоритетов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Об этом информирует ТАСС.

Накануне в послании Федеральному Собранию Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий, а также ввести в документ норму, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о социальном блоке послания президента.





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