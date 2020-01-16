Путин объяснил необходимость прописать индексацию пенсий в Конституции

16.01.2020, 14:37, Новости дня

Индексацию пенсий нужно прописать в Конституции для того, чтобы никто не мог отказаться от этого в пользу других приоритетов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Об этом информирует ТАСС.

Накануне в послании Федеральному Собранию Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий, а также ввести в документ норму, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о социальном блоке послания президента.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Ленинградской области в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп» захлебнулся ребенок. Сейчас пострадавший находится в коме. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Кроме того, по подозрению в совершении преступления задержан 24-летний мужчина, проводивший занятия с детьми, а также тренер спортивной школы по гребному слалому, пишет FlashNord.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика