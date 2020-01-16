Путин объяснил необходимость прописать индексацию пенсий в Конституции

Индексацию пенсий нужно прописать в Конституции для того, чтобы никто не мог отказаться от этого в пользу других приоритетов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Об этом информирует ТАСС.
Накануне в послании Федеральному Собранию Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий, а также ввести в документ норму, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о социальном блоке послания президента.
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Последнее: В Ленинградской области в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп» захлебнулся ребенок. Сейчас пострадавший находится в коме. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Кроме того, по подозрению в совершении преступления задержан 24-летний мужчина, проводивший занятия с детьми, а также тренер спортивной школы по гребному слалому, пишет FlashNord.
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