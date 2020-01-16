Напавшего на мэра Иваново заподозрили в убийстве помощника депутата Госдумы

Обвиняемый в нападении на мэра Иваново Владимира Шарыпова также подозревается в убийстве помощника депутата Госдумы Белгородской области, сообщила старший помощник следственного управления СК по Ивановской области Ирина Котова.
«Обвиняемый по уголовному делу о покушении на убийство Владимира Шарыпова также является обвиняемым по уголовному делу об убийстве помощника депутата Государственной думы от Республики Чечня в Белгородской области», – уточнила Котова, передает РИА «Новости».
Так как в Белгородской области было совершено более тяжкое преступление, то материалы дела о покушении на мэра переданы в СУ СК этого региона для соединения с уже имеющимся уголовным делом.
Подробности покушения не раскрываются, мотив нападения на мэра также не сообщается.
14 февраля 2019 года мужчина с битой в руках совершил нападение на мэра Иваново Владимира Шарыпова, чиновник сумел оказать сопротивление, и попытался догнать нападавшего, но тот скрылся.
Подозреваемым стал 31-летний уроженец Ярославля, сейчас он находится в СИЗО.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Ленинградской области в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп» захлебнулся ребенок. Сейчас пострадавший находится в коме. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Кроме того, по подозрению в совершении преступления задержан 24-летний мужчина, проводивший занятия с детьми, а также тренер спортивной школы по гребному слалому, пишет FlashNord.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Сделано неожиданное заявление о судьбе «Северного потока – 2» / 9 января
- Стали известны детали трудоустройства Меган Маркл / 12 января
- Украина под впечатлением от баннера в Херсоне: «Когда есть стальные *** и позиция» / 28 декабря
- Скорбящего по жертвам авиакатастрофы Зеленского пристыдили / 8 января
- Страшный и волосатый: голый Михаил Шуфутинский вызвал оторопь / 23 декабря
- Приметы на Новый год помогают спрогнозировать будущие события / 3 декабря
- Мнение: Авиаскрепа / 6 декабря
- «Когда вы признаете, что они ваши дети?»: Путину задали неожиданный вопрос / 19 декабря