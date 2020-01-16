Напавшего на мэра Иваново заподозрили в убийстве помощника депутата Госдумы

16.01.2020, 14:37, Новости дня

Обвиняемый в нападении на мэра Иваново Владимира Шарыпова также подозревается в убийстве помощника депутата Госдумы Белгородской области, сообщила старший помощник следственного управления СК по Ивановской области Ирина Котова.

«Обвиняемый по уголовному делу о покушении на убийство Владимира Шарыпова также является обвиняемым по уголовному делу об убийстве помощника депутата Государственной думы от Республики Чечня в Белгородской области», – уточнила Котова, передает РИА «Новости».

Так как в Белгородской области было совершено более тяжкое преступление, то материалы дела о покушении на мэра переданы в СУ СК этого региона для соединения с уже имеющимся уголовным делом.

Подробности покушения не раскрываются, мотив нападения на мэра также не сообщается.

14 февраля 2019 года мужчина с битой в руках совершил нападение на мэра Иваново Владимира Шарыпова, чиновник сумел оказать сопротивление, и попытался догнать нападавшего, но тот скрылся.

Подозреваемым стал 31-летний уроженец Ярославля, сейчас он находится в СИЗО.



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