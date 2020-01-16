Мнение: Застали с лифчиком в руках

Женщина может быть разной: скромной, игривой, хладнокровной.. и проявлять себя в постели она может по-разному. Это ее право, какой бы ее профессия не была. Однако, с этим согласиться могут не все. Одна дамочка из Ульяновска просить уволить учительницу своего ребенка за то, что тот увидел, как она выбирает лифчик в магазине нижнего белья в торговом центре.

«Вот что в голове у современных молоденьких учительниц? Они совсем не понимают, где они работают? Это же школа, а не ночной клуб».

«Теперь все знают, какие она лифчики носит. Мальчики в классе только это и обсуждают. Я считаю, что таким учительницам не место в школе. Надеюсь, что директор школы заметит данный пост и уволит эту любительницу покупать белье на глазах у детей».

Большего бреда я давно не слышал. Насколько надо быть Яжматерью, чтобы предъявлять такие претензии к учительнице только за поход в магазин? Учителя такие же люди, как и мы все, чтобы иметь право на свою личную жизнь, одеваться так, как они хотят вне школы и вести тот образ жизни, который им по душе.

В Европе и за океаном учителя вообще могут преподавать в татуировках и с цветными волосами, им никто и слова не скажет. Почему же у нас можно найти таких людей, как эта мама, которая относится к учителям, как к рабам, не имеющим ни на что права?

Люди в соцсетях придерживаются такого же мнения и считают, что мама просто немного чокнулась. Ее дочь, которая видела учительницу, учится в 9 классе, и наверняка точно также выбирает себе белье.

А вот учительнице нельзя? Только потому, что она преподает уроки в школе – она должна вести себя как монашка?

Нашлись и те, кто встали на сторону чокнутой мамки:

«Лично видела, как учителя сидели в кафе в паре километров от школы и пили пиво. Их же могли увидеть ученики и тоже захотеть пить. Так и тут, вот девочки увидели какое белье носит учительница и тоже захотят такое. Это же в корне не правильно».

К слову, очень много сейчас стало такие историй всплывать в соцсетях, когда родители хотят поднять бунт против учителей, чья личная жизнь, по мнению родителей, не вписывается ни в какие рамки приличия. Когда-то учительницу уволили за фото в купальнике, другую тоже – за откровенные фото 20-летней давности.

Таким мамкам лучше следить за собой и не лезть не в свое дело. Лучше бы пошли подлечили мозги, чем устраивали такие нападки. Мы все люди: пьем алкоголь, отдыхаем и покупаем себе трусы. К сожалению, мозги купить невозможно.

Источник: Достало

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Ленинградской области в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп» захлебнулся ребенок. Сейчас пострадавший находится в коме. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Кроме того, по подозрению в совершении преступления задержан 24-летний мужчина, проводивший занятия с детьми, а также тренер спортивной школы по гребному слалому, пишет FlashNord.