Матвиенко назвала возможные сроки принятия поправок в Конституцию

Изменения в российскую Конституцию могут быть приняты до конца весенней сессии, сообщила спикер Соевта Федерации Валентина Матвиенко.

«До конца весенней сессии мы эту работу планируем завершить», – сказала спикер, передает РИА «Новости».

По ее словам, это позволит работать уже в новом правовом поле.

Ранее источник в Совете Федерации сообщил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая 2020 года.

Напомним, Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию предложил вынести на всероссийское голосование ряд поправок в Конституцию. Для подготовки предложений о поправках в Конституцию Путин создал рабочую группу. В нее вошли представители Совета Федерации, Государственной думы, ученые-правоведы, лидеры общественных объединений, видные деятели искусств и спорта, представители регионов.

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