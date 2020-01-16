Huawei перечислила смартфоны Honor, оставшиеся без поддержки Android 10

Компания Huawei сообщила, какие смартфоны, выходящие под брендом Honor, окажутся без поддержки операционной системы Android 10. Сейчас специалисты производителя электроники готовятся к переводу устройств на работу с фирменной оболочкой EMUI 10, но из-за аппаратных ограничений не все гаджеты смогут получить обновление.
Наиболее проблемной моделью оказался смартфон Honor Play с SoC Kirin 970. Компания не собирается прекращать его поддержку, в будущем устройство получит обновление, повышающее производительность и безопасность, но относительно работы с EMUI 10 положительной информации нет.
Кроме того, EMUI 10 и операционную систему Android 10 не получат Honor 8X Max, Honor 9 (включая версию Lite), Nova 3 и 3i, Huawei Y9 2019 и Huawei P20 Lite. В компании объясняют, что причиной несовместимости являются аппаратные ограничения и низкая производительность, устранить их на данном этапе невозможно.
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