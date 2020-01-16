ВМС США сочли раскрытие сведений о встречах с НЛО «ущербом нацбезопасности»

Уфологи и журналисты попросили ВМС США раскрыть информацию об инциденте в районе Сан-Диего с авианосцем Nimitz и ракетным крейсером Princeton в ноябре 2004 года, однако военное ведомство отказалось, заявив, что это нанесет «серьезный ущерб национальной безопасности», пишет Popular Mechanics.

Запрос был подан в соответствии с законом США о свободе информации (FOIA). Заявители просили полное видео инцидента после того, как в 2017 и 2018 годах в Сеть попали три коротких видеоролика с НЛО овальной формы, попавшие на бортовые камеры истребителей. Подлинность видео подтвердили в командовании ВМС США, где также заявили, что «широкая общественность никогда не должна была видеть эти кадры», информирует «Российская газета».

«Такие заявления только подпитывали слухи о том, что руководство военно-морских сил Соединенных Штатов располагает более продолжительными и качественными записями, которые не планирует распространять. Новое заявление представителей службы доказывает, что это предположение верное», – пишет издание.

Ранее военные с авианосца Nimitz заявили, что видели записи продолжительностью от 8 до 10 минут с более четким изображением, но в ВМС США настаивают, что не располагают подробными видеоматериалами, а обнаружены лишь некоторые информационные слайды о случае. На них наложен гриф «Top Secret», так как возможно раскрытие сведений «о разведывательной деятельности США», а также о «научных и технологических вопросах», которые связаны с обеспечением нацбезопасности.

При этом в Пентагоне подтвердили наличие полного варианта видео.

«У министерства обороны, в частности, военно-морского флота США, есть видео. Расследование этого случая продолжается, и мы не намерены обсуждать отдельные его моменты. Могу сказать, что видео датировано 14 ноября 2004 года, его хронометраж совпадает с исходной записью. Но мы не намерены его обнародовать», – сообщила представитель Пентагона Сьюзен Гоф.

О встречах американских пилотов с НЛО в США стали говорить в последние несколько лет. Известно о таких встречах в середине 2000-х, последние инциденты датировались 2015 годом. Последние данные указывают также на то, что встречи с неопознанными объектами не прекращались.

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