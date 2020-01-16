Полпред президента дал характеристику Мишустину перед заседанием Госдумы

Михаил Мишустин соответствует всем требованиям к кандидату на пост премьера России, сообщил полпред президента в Госдуме Гарри Минх.
«Прежде всего, с формальной точки зрения, кандидатура, внесенная президентом, Мишустина Михаила Владимировича соответствует тем требованиям и критериям, которые закреплены федеральным конституционным законом о правительстве РФ», – передает слова Минха РИА «Новости».
Мишустин уже прибыл в Госдуму, которая рассматривает его кандидатуру на пост премьера на своем пленарном заседании, передает ТАСС.
Также в Думе находится глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который ранее заявил, что Мишустин хорошо чувствует ситуацию в бизнесе и умеет балансировать ситуацию.
Утром в четверг Мишустин встретился со всеми парламентскими фракциями. Его кандидатуру поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ решила воздержаться от голосования.
В среду президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, премьером стать он предложил главе ФНС Мишустину. Газета ВЗГЛЯД анализировала выбор Путина.
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