Полпред президента дал характеристику Мишустину перед заседанием Госдумы

16.01.2020, 14:26, Новости дня

Михаил Мишустин соответствует всем требованиям к кандидату на пост премьера России, сообщил полпред президента в Госдуме Гарри Минх.

«Прежде всего, с формальной точки зрения, кандидатура, внесенная президентом, Мишустина Михаила Владимировича соответствует тем требованиям и критериям, которые закреплены федеральным конституционным законом о правительстве РФ», – передает слова Минха РИА «Новости».

Мишустин уже прибыл в Госдуму, которая рассматривает его кандидатуру на пост премьера на своем пленарном заседании, передает ТАСС.

Также в Думе находится глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который ранее заявил, что Мишустин хорошо чувствует ситуацию в бизнесе и умеет балансировать ситуацию.

Утром в четверг Мишустин встретился со всеми парламентскими фракциями. Его кандидатуру поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ решила воздержаться от голосования.

В среду президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, премьером стать он предложил главе ФНС Мишустину. Газета ВЗГЛЯД анализировала выбор Путина.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Как распределяются деньги организаторами лотерей «Столото» и насколько велик шанс разбогатеть, выиграв в лотерею В самом начале 2020 года государственный организатор лотерей «Столото» сообщил о рекордном в истории страны выигрыше – 1 миллиард рублей. Эта фантастическая сумма уже не на шутку всколыхнула объёмы продаж лотерейных билетов – раскупаются все последние тиражи. Почему к рекордному выигрышу […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика