Путин встретился с группой по поправкам в Конституцию

16.01.2020, 14:26, Новости дня

Президент Владимир Путин в четверг проводит в резиденции в Ново-Огарево встречу с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию.

В ходе встречи Путин заявил, что целью поправок в Конституцию является повышение роли гражданского общества и политических партий. По словам президента, таким образом, Россия, оставаясь президентской республикой, становится более открытой, а значение и ответственность парламента повышается, передает РИА «Новости».

При этом Путин указал, что у президента должны сохраняться серьезные полномочия в отстранении тех, кто не справляется со своими обязанностями и в связи с утратой доверия.

Говоря о статусе Госсовета, Путин подчеркнул, что из него нельзя создавать новую палату регионов и призвал внимательнее отнестись к формулировкам.

Обсуждая идею приоритета Конституции над мировым правом, президент заметил, что в этом вопросе РФ не будет отличаться от других стран, где уже давно принято такое решение.

Напомним, Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию предложил вынести на всероссийское голосование ряд поправок в Конституцию. Для подготовки предложений о поправках в Конституцию Путин создал рабочую группу. В нее вошли представители Совета Федерации, Государственной думы, ученые-правоведы, лидеры общественных объединений, видные деятели искусств и спорта, представители регионов.



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