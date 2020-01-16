В Омске в казарме танкового института курсант скончался во сне

В казарме Омского автобронетанкового инженерного института в ночь на 15 января умер 19-летний курсант, сообщают «Омск онлайн» и Om1.ru. По их данным, признаков насилия на его теле не нашли, а причиной смерти считается сердечная недостаточность.

Врачей в I казарму в 14-м Военном городке Омска вызвали около 3 часов ночи: помочь курсанту не удалось, предположительно, у него во сне оторвался тромб.

Om1.ru связывает ухудшение его здоровья c условиями обучения в институте: «По слухам, учащихся в бронетанковом институте регулярно подвергают излишним физическим перегрузкам». В самом институте пока не прокомментировали случившееся.

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Источник: Новая газета

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