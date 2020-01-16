В Омске в казарме танкового института курсант скончался во сне

В казарме Омского автобронетанкового инженерного института в ночь на 15 января умер 19-летний курсант, сообщают «Омск онлайн» и Om1.ru. По их данным, признаков насилия на его теле не нашли, а причиной смерти считается сердечная недостаточность.
Врачей в I казарму в 14-м Военном городке Омска вызвали около 3 часов ночи: помочь курсанту не удалось, предположительно, у него во сне оторвался тромб.
Om1.ru связывает ухудшение его здоровья c условиями обучения в институте: «По слухам, учащихся в бронетанковом институте регулярно подвергают излишним физическим перегрузкам». В самом институте пока не прокомментировали случившееся.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вероника Марченко: «Почему мы такие идиоты?» История фонда «Право матери», который нужен обществу, но не нужен власти
Источник: Новая газета
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Как распределяются деньги организаторами лотерей «Столото» и насколько велик шанс разбогатеть, выиграв в лотерею В самом начале 2020 года государственный организатор лотерей «Столото» сообщил о рекордном в истории страны выигрыше – 1 миллиард рублей. Эта фантастическая сумма уже не на шутку всколыхнула объёмы продаж лотерейных билетов – раскупаются все последние тиражи. Почему к рекордному выигрышу […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Как Путин убивает медицину, а она никак не убивается / 30 ноября
- «Господин Лавров, прекратите кивать головой»: Как Зеленский «сорвался» на главу МИД РФ / 10 декабря
- Семью Анастасии Заворотнюк преследуют папарацци возле дома и клиники / 18 декабря
- Мнение: О признаках паранойи у президента Путина / 19 декабря
- Мнение: Коротко по Ирану. 14.01.2020 / 14 января
- Врачи рассказали о противовоспалительных свойствах верблюжьего молока / 18 декабря
- Девять из одиннадцати тестов на беременность дают ложно отрицательный результат / 29 апреля
- Мнение: Террорист из Подольска / 20 декабря