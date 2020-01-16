Компания Samsung объявила о выходе беспроводного телевизора

Samsung анонсировала выход полностью беспроводного телевизора. Представить прототип девайся компания должна была еще на выставке CES 2020, однако не смогла этого сделать из-за ряда причин.

По словам одного из руководителей корпорации Хана Чон Хи, для функционирования новинки не нужны никакие кабели. Телевизор будет работать на основе электромагнитной индукции. Сейчас аппарат проходит тестирование, но уже может передавать электроэнергию по воздуху до 2-х метров. Samsung, согласно ожиданиям, должна презентовать целую линейку подобных устройств. Возможно, серия будет относиться к премиальному сегменту.

На данный момент подробности характеристики телевизора не называются. Показ новинки отложили до следующего года.

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