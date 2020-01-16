Компания Samsung объявила о выходе беспроводного телевизора

Samsung анонсировала выход полностью беспроводного телевизора. Представить прототип девайся компания должна была еще на выставке CES 2020, однако не смогла этого сделать из-за ряда причин.
По словам одного из руководителей корпорации Хана Чон Хи, для функционирования новинки не нужны никакие кабели. Телевизор будет работать на основе электромагнитной индукции. Сейчас аппарат проходит тестирование, но уже может передавать электроэнергию по воздуху до 2-х метров. Samsung, согласно ожиданиям, должна презентовать целую линейку подобных устройств. Возможно, серия будет относиться к премиальному сегменту.
На данный момент подробности характеристики телевизора не называются. Показ новинки отложили до следующего года.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Как распределяются деньги организаторами лотерей «Столото» и насколько велик шанс разбогатеть, выиграв в лотерею В самом начале 2020 года государственный организатор лотерей «Столото» сообщил о рекордном в истории страны выигрыше – 1 миллиард рублей. Эта фантастическая сумма уже не на шутку всколыхнула объёмы продаж лотерейных билетов – раскупаются все последние тиражи. Почему к рекордному выигрышу […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Стало известно имя обладателя «Золотого мяча» / 28 ноября
- В Сети появились первые живые фото нового Samsung Galaxy S20+ 5G / 13 января
- Алсу откровенно рассказала о муже и воспитании детей / 2 декабря
- Myśl Polska (Польша) — Кремль выставляет счет / 2 января
- Турецкие СМИ показали видео испытаний С-400 «Триумф» против F-16 / 26 ноября
- Внешний вид и характеристики флагманского Samsung Galaxy A51 раскрыли на промо-ролике / 10 декабря
- Московский кредитный банк поддержал BELUGA GROUP / 23 декабря
- Флагман Razer Phone 2 теперь можно купить по цене бюджетного китайского смартфона / 26 ноября