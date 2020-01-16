Брат Владимира Кузьмина рассказал о ссоре музыканта с Аллой Пугачевой из-за машины

16.01.2020, 14:21, Разное

Брат Владимира Кузьмина пояснил журналистам о ссоре с Аллой Пугачевой. Оказывается, музыкант и его бывшая возлюбленная в свое время не поделили машину.
В 80-х годах артист состоял в отношениях с молодой Примадонной, которая однажды решила сделать ему дорогой подарок. Пугачева давручила знаменитости ключи от новых «Жигулей», хотя документы были оформлены на ее имя. Затем Кузьмин расстался с певицей, из-за чего она решила забрать машину себе. Однако музыкант собрал необходимую сумму согласно стоимости авто и привез деньги домой к исполнительнице. Алла Борисовна, в свою очередь, принципиально отказалась принять средства и потребовала подарок обратно. Поступок бывшей возлюбленной разозлил композитора, в связи с чем он зашел в туалет и выбросил деньги в унитаз, после чего покинул квартиру.

Артистка вместе со своей дочерью Кристиной Орбакайте выловила купюры из воды и развесила по комнате. Тогда в дом зашла домработница Пугачевой Людмила. «А еще говорят, что денег у них нет!» — только и смогла сказать женщина. Через время певица позвонила брату музыканта Александру, у которого тот жил после расставания с ней. Когда Кузьмин ответил, Примадонна заявила, что он «поступает как настоящая звезда».



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