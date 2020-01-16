Мишустина назвали автором музыки для Лепса

16.01.2020, 14:19, Новости дня

Кандидат на пост премьера РФ Михаил Мишустин оказался автором музыки песен Григория Лепса «Зола» и «Настоящая женщина», сообщили СМИ со ссылкой на реестр Российского авторского общества (РАО) и знакомых политика.

В РАО указано, что Мишустин – автор музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина», это подтвердил и один из источников «Ведомостей».

Песня «Настоящая женщина» датирована 2011 годом, «Зола» – 2016 годом.

В 2012 году глава Сбербанка Герман Греф в поздравлении к Мишустину отмечал его музыкальные таланты, назвав его «композитором, который пишет прекрасную музыку». Известно, что Мишустин «играет на рояле».

В то же время представитель Лепса Владимир Урюпин заявил, что автор музыки «Зола» и «Настоящая женщина» – однофамилец главы ФНС.

Еще один источник заявил, что Мишустин любит сочинять частушки, эпиграммы и сатирические куплеты. Для сотрудников ФНС часто проводят концерты известных исполнителей, а Мишустин проводит импровизированные концерты для друзей.

В среду президент Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, новым премьером предложено стать главе ФНС 53-летнему Михаилу Мишустину. Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал именно этого политика.

В четверг Госдума рассматривает кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. Мишустин уже встретился со всеми парламентскими фракциями. Его кандидатуру поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ приняла решение воздержаться.



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