На телепроекте «Дом-2» умер оператор

16.01.2020, 14:19, Новости дня

На территории телепроекта «Дома-2» скончался оператор Владимир Д., сообщают СМИ.

Владимир почувствовал себя плохо прямо во время съемок в Новой Москве, в поселке Сосенское, пишет телеграм-канал Mash.

Ему вызвали скорую, однако спасти мужчину не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Отмечается, что 37-летний Владимир проработал на телешоу последние пять лет.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Медики назвали правила купания на Крещение в ночь с 18 на 19 января. При разумном следовании традициям человек избежит заболевания и благополучно пройдет обряд очищения. В первую очередь доктора предупреждают о недопустимости экстремальных испытаний при наличии целого ряда нарушений в здоровье. К ним относятся воспалительные процессы не только верхних дыхательных путей, но и любых внутренних […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика