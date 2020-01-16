На телепроекте «Дом-2» умер оператор

На территории телепроекта «Дома-2» скончался оператор Владимир Д., сообщают СМИ.
Владимир почувствовал себя плохо прямо во время съемок в Новой Москве, в поселке Сосенское, пишет телеграм-канал Mash.
Ему вызвали скорую, однако спасти мужчину не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Отмечается, что 37-летний Владимир проработал на телешоу последние пять лет.
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