Беременная plus size модель Грэм на позднем сроке показала голое тело

32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм, которая вскоре станет мамой, показала в Instagram фото, на котором запечатлена без одежды. Ее соски закрыты черной полоской.
«Вне себя от волнения встретить тебя, маленький мужчина. Снято твоим папой», – написала она.
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beside myself with excitement to meet you, lil man * shot by his dad @mrjustinervin
О беременности Грэм сообщила в августе 2019 года.
Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.
С мужем Джастином Ирвином Грэм живет в браке с 2010 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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