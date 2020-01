Беременная plus size модель Грэм на позднем сроке показала голое тело

32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм, которая вскоре станет мамой, показала в Instagram фото, на котором запечатлена без одежды. Ее соски закрыты черной полоской.

«Вне себя от волнения встретить тебя, маленький мужчина. Снято твоим папой», – написала она.

beside myself with excitement to meet you, lil man * shot by his dad @mrjustinervin

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 14 Янв 2020 в 6:46 PST

О беременности Грэм сообщила в августе 2019 года.

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

С мужем Джастином Ирвином Грэм живет в браке с 2010 года.

