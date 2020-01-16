Бывший заложник Пантюшенко: Охранник в Донецком СИЗО шепнул мне: «Я жду, когда вы сюда придете и уйдет «русский мир»

Освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО украинский военнослужащий Богдан Пантюшенко в интервью издания «Факты» рассказал, что боевики «ДНР» предлагали ему остаться и воевать на их стороне.

«Предлагали большую зарплату и квартиру в Донецке, если я пойду воевать против своей страны, обещали перевезти сюда мою жену. «Ты подумай, может, это самое серьезное решение в твоей жизни», – заявил мне какой-то их «сотрудник» еще в подвале СБУ [здание бывшего главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой области] и… не пришел за ответом. Вероятно, заранее знал, что может услышать. На такие предложения откликались только местные, которые собирались остаться на Донбассе после обмена», – отметил Пантюшенко.

По его словам, на третьем году оккупации в «армию ДНР» шли служить исключительно те, кто не мог найти себе другого применения.

«Люди так разочаровались, что уже в 2018 году один охранник в Донецком СИЗО шепнул мне: «Я пришел сюда работать, потому что больше устроиться нигде не смог. Я уже жду, пацаны, когда вы сюда придете и отсюда уйдет «русский мир», – рассказал бывший заложник.

Он также рассказал, что во время суда над ним осенью 2019 года «прокурор» просил для него два пожизненных заключения и плюс еще 15 лет.

«Два тома своего «уголовного дела» я, конечно, читать не стал. Там все было написано с моих слов. А в качестве доказательств приведено выступление главного редактора «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова в телепередаче, посвященной бою на Путиловском мосту. Журналист, в свою очередь, излагал то, что почерпнул из воспоминаний очевидцев», – подчеркнул Пантюшенко.

Командир танка 1-й отдельной танковой бригады с позывным Броня Пантюшенко удерживается боевиками с 18 января 2015 года. Его захватили во время операции у села Спартак в районе донецкого аэропорта.

Пантюшенко в «ДНР» осудили по статьям «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «насильственный захват власти» и «диверсия». В «генпрокуратуре» утверждали, что он подорвал мост на автодороге Донецк – Авдеевка, «чем разрушил важный объект транспортной инфраструктуры».

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Среди них был Пантюшенко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: И.о. председателя российского правительства Дмитрий Медведев попросил фракцию «Единая Россия» поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции Сергей Неверов. Об этом информирует ТАСС. В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встретился со всеми парламентскими фракциями. Его кандидатуру поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ приняла решение воздержаться от голосования. […]