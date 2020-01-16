Украинец Григорчук может возглавить сборную Азербайджана по футболу – СМИ

16.01.2020, 14:18, Новости дня

Украинский футбольный тренер Роман Григорчук может возглавить сборную Азербайджана, сообщает Dinamomania.com.

По информации источника, украинец уже начал процесс переговоров с Федерацией футбола Азербайджана.

Последним клубом Григорчука была казахстанская «Астана», которую он возглавил летом 2018 года. 13 января 2020-го стало известно, что клуб расторг контракт с украинцем. За это время команда победила в Суперкубке и чемпионате Казахстана, а также вышла в групповой этап Лиги Европы.

Ранее Григорчук работал наставником в латвийском «Вентспилсе» (2005–2009), запорожском «Металлурге» (2009–2010), одесском «Черноморце» (2010–2014) и в азербайджанской «Габале» (2015–2018).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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