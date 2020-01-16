Суд оштрафовал фигуранта дела об угрозах судье Криворучко на 160 тысяч рублей

16.01.2020, 14:15, Новости дня

Суд признал виновным и оштрафовал на 160 тыс. рублей фигуранта дело об угрозах судье Криворучко – Алексея Вересова, сообщает «Медиазона» со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Максимальное наказание по статье 296 («Угроза убийством или причинением вреда здоровью в отношении судьи») – штраф или до трех лет лишения свободы.

Вересов – один из четырех фигурантов дела об угрозе судьями Алексею Криворучко и Станиславу Минину, которые выносили приговоры участникам протестов в Москве. Минин приговорил к четырем годам колонии активиста Константина Котова – за его протестные акции в виде одиночных пикетов. Криворучко вынес изначальный приговор актеру Павлу Устинову, приговорив его к трем с половиной годам колонии общего режима (позже приговор был заменен на условный срок).

Кроме Вересова, по делу об угрозах судьям проходят Сергей Половец, Евгений Ерзунов и Михаил Квасов. В конце декабря 2019-го суд признал Ерзунова виновным и назначил ему штраф в размере 110 тысяч рублей. Дело против Половца было прекращено.

Вересову 46 лет. 16 сентября он оставил комментарий под постом вконтакте. В посте была фотография судьи Криворучко и критика его приговоров. «Сожгите его», – написал Вересов в комментарии. Следователи сочли, что эти слова являются публичным призывом к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280).

 

Четвертому обвиняемому, жителю Воронежа Михаилу Квасову, также предъявили обвинение по части 1 статьи 296 УК («Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия»), он свою вину отрицает. В середине декабря 2019-го суд отправил его в психиатрический стационар.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: И.о. председателя российского правительства Дмитрий Медведев попросил фракцию «Единая Россия» поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции Сергей Неверов. Об этом информирует ТАСС. В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встретился со всеми парламентскими фракциями. Его кандидатуру поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ приняла решение воздержаться от голосования. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика