Суд оштрафовал фигуранта дела об угрозах судье Криворучко на 160 тысяч рублей

Суд признал виновным и оштрафовал на 160 тыс. рублей фигуранта дело об угрозах судье Криворучко – Алексея Вересова, сообщает «Медиазона» со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Максимальное наказание по статье 296 («Угроза убийством или причинением вреда здоровью в отношении судьи») – штраф или до трех лет лишения свободы.

Вересов – один из четырех фигурантов дела об угрозе судьями Алексею Криворучко и Станиславу Минину, которые выносили приговоры участникам протестов в Москве. Минин приговорил к четырем годам колонии активиста Константина Котова – за его протестные акции в виде одиночных пикетов. Криворучко вынес изначальный приговор актеру Павлу Устинову, приговорив его к трем с половиной годам колонии общего режима (позже приговор был заменен на условный срок).

Кроме Вересова, по делу об угрозах судьям проходят Сергей Половец, Евгений Ерзунов и Михаил Квасов. В конце декабря 2019-го суд признал Ерзунова виновным и назначил ему штраф в размере 110 тысяч рублей. Дело против Половца было прекращено.

Вересову 46 лет. 16 сентября он оставил комментарий под постом вконтакте. В посте была фотография судьи Криворучко и критика его приговоров. «Сожгите его», – написал Вересов в комментарии. Следователи сочли, что эти слова являются публичным призывом к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280).

Четвертому обвиняемому, жителю Воронежа Михаилу Квасову, также предъявили обвинение по части 1 статьи 296 УК («Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия»), он свою вину отрицает. В середине декабря 2019-го суд отправил его в психиатрический стационар.

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