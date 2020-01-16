Мишустин заявил о намерении защитить российских бизнесменов

Глава Федеральной налоговой службы России и кандидат в премьер-министры страны Михаил Мишустин в четверг выступил перед депутатами Госдумы. В качестве одного из основных направлений своей работы он обозначил поддержку российских предпринимателей, сообщает телеканал «Царьград».
«Важно улучшать предпринимательский климат. Чтобы люди, которые занимаются бизнесом, чувствовали себя уверенно и защищенно. Могли повышать зарплату сотрудникам», – заявил Мишустин.
Напомним, накануне правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Глава ФНС был предложен в качестве кандидата на пост нового премьер-министра президентом России Владимиром Путиным.
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Последнее: И.о. председателя российского правительства Дмитрий Медведев попросил фракцию «Единая Россия» поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции Сергей Неверов. Об этом информирует ТАСС. В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встретился со всеми парламентскими фракциями. Его кандидатуру поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ приняла решение воздержаться от голосования. […]
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