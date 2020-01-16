Саркози призвал создать новый формат Россия-Турция-ЕС

Бывший президент Франции Николя Саркози в своем выступлении на Гайдаровском форуме высказался за создание нового переговорного формата, в котором будут участвовать Россия, Турция и Евросоюз.
«Я, кстати, был против вступления Турции в Евросоюз. И не потому, что Турция не европейская страна. Турция расположена в Малой Азии, это огромная страна и цивилизация, с ней нужно разговаривать. Может быть, как раз, в рамках такой трехчастной конструкции – Евросоюз, РФ и Турция», – передает его слова РИА «Новости».
Он также заметил, что в рамках формата можно открыть сотрудничество и для других стран – Украины и Грузии. Саркози напомнил, что в свое время противостоял их вступлению в НАТО и ЕС.
«Я всегда думал, что в новом, XXI веке, нам нужно переключиться на новые идеи, а не держаться за идеи прошлого», – отметил Саркози.
Он еще в 2018 году высказывался за создание новой наднациональной организации, в которой бы собрались три стороны: Европа, Турция и Россия.
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