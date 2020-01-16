Госдума одобрила законопроект о введении звания «Город трудовой доблести»

В ходе пленарного заседания Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект, внесенный президентом Владимиром Путиным, о введении звания «Город трудовой доблести».

Это звание будет присваиваться российским городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», информирует ТАСС.

В городах трудовой доблести предлагается устанавливать стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента. Также в населенных пунктах с таким званием будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города. Финансирование мероприятий должно будет осуществляться за счет бюджетов субъектов России, муниципалитетов и «других источников», которые в тексте проекта закона не уточняются.

Согласно законопроекту предполагается, что граждане и общественные организации смогут вносить предложения о наделении населенного пункта званием «Город трудовой доблести» в органы местного самоуправления. Далее они будут передавать их законодательным и исполнительным властям региона, которые получат право обратиться с ходатайством к президенту или отклонить предложения.

Глава профильного комитета нижней палаты Ярослав Нилов, отмечал, что Российская академия наук и организационный комитет «Победа» при президенте должны в обязательном порядке выдать экспертное заключение относительно присвоения звания «Город трудовой доблести».

14 декабря президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается установить в стране почетное звание «Город трудовой доблести».

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