В Миргороде активисты обвинили судью в коррупции

16.01.2020, 14:06, Новости дня

В Миргородском районе Полтавской области председатель горрайонного суда Валентина Куцин почти все производства, связанные с управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения, решает в пользу водителей, заявляют активисты, которые 15 января пикетировали суд. Об этом пишет местное интернет-издание «Полтавщина».

Представительнице суда пикетчики задали вопрос, почему к административному наказанию не привлечен ни один водитель.

«Лицо считается невиновным в совершении административного правонарушения, если сотрудники полиции нарушили процедуры освидетельствования на состояние опьянения и составления протокола об административных правонарушениях», – ответили в суде.

Митингующие подчеркнули, что не может каждый из 81 оформленных в 2019 году админпротоколов быть составленным с нарушениями.

«Почти во всех этих делах адвокатом у нарушителей является муж председателя суда. Неужели на прямой конфликт интересов ни у кого не возникает вопросов?»– заявил активист Евгений Хрусталев.

Адвокатский офис мужа Куцин находится рядом с судом, отмечают авторы материала. Пикетчики отметили, что в декларации судьи не указан доход ее супруга от занятия адвокатской деятельностью, но семья «строит имения, имеет сельскохозяйственные земли и несколько премиальных автомобилей». 

Активисты заявили, что обратятся в правоохранительные и антикоррупционных органы и Офис президента с требованием проверить эту информацию.

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Фото: poltava.to


Фото: poltava.to


Фото: poltava.to


Фото: poltava.to

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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