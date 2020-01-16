Белковский: Одно из требований Путина – премьер не должен быть высокого роста. Мишустин этому критерию соответствует

Вероятный премьер-министр РФ Михаил Мишустин соответствует всем критериям, которые есть у президента страны Владимира Путина к человеку, занимающему посту главы правительства. Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» сказал российский политолог Станислав Белковский.

«В России начался транзит власти. Он был вполне ожидаемым. Многое будет зависеть от того, удастся ли Путину заключить некий пакт с Западом, энтузиастом которого из числа мировых лидеров выступает [президент Франции Эммануэль] Макрон. Нюансов много, но факт в том, что анонс этого транзита власти состоялся. Причем состоялся он после встречи Путина с [канцлером Германии Ангелой] Меркель. Видимо, были даны соответствующие заверения. Изменения в конституцию еще четко не проработаны, поэтому точного сценария транзита власти пока нет. Но понятно, что Путин не останется президентом. Он будет управлять страной через другие органы и статусы, сохранив себе место в политической системе в качестве гаранта транзита власти. Из того, что Путин вчера озвучил, видны только общие контуры сценария: увеличение роли парламента, Совета безопасности, Госсовета. О референдуме Путин сказал не просто так. Его, согласно законодательству, нельзя проводить в последний год полномочий действующей Госдумы. Поэтому, получается, референдум нужно провести до сентября. Хотя еще не факт, что это «голосование граждан» будет иметь статус референдума», – отметил Белковский.

Он сомневается, что Путин использует вариант объединения РФ и Беларуси, чтобы остаться у власти после выборов президента России 2024 года.

«Путин находится в тисках стандартной для авторитарного лидера проблемы: невозможно не уйти, не остаться. Наиболее близким к российским реалиям является транзит власти в Казахстане. Хотя там это все привело к неоднозначному результату: к резкому обострению борьбы между различными аппаратными группами и между этническими группами. Поэтому не факт, что такой сценарий будет воспроизведен в России в полном объеме. В том числе с поправкой на разницу в менталитете. А в вариант с союзным государством с Беларусью я никогда не верил. Там [президент Александр] Лукашенко совершенно не собирается отдавать власть и сдавать свою страну. Тем более, это слишком дорогой для Путина сценарий. Он собирается мириться с Западом, а присоединение Беларуси просто поставило бы на этих планах крест», – подчеркнул собеседник.

По его мнению, возможное назначение Мишустина главой российского правительства соответствует кадровой философии Путина.

«Назначение Мишустина новым премьером выглядит вполне логично и вкладывается в кадровую философию Путина. Он отвечает трем базовым критериям путинского премьера. Первое – премьер не должен быть самостоятельной политической фигурой, которая дышит в спину президенту. Второе – премьер не должен быть кумиром Запада. И третье – премьер не должен быть высокого роста. Мишустин всем этим требованиям отвечает в полном объеме. К тому же он является креатурой [председателя Счетной палаты России Алексея] Кудрина, близкого личного друга Путина. Назначением Мишустина Путин показывает, что разделяет взгляды Кудрина на экономическую и финансовую политику. Вместе с тем, самого Кудрина назначать премьером Путин не хочет, потому что тот не отвечает указанным выше критериям», – резюмировал Белковский.

15 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями Путина изменить конституцию страны. Министры продолжат работу до назначения нового состава правительства.

Путин хочет назначить Медведева заместителем председателя Совета безопасности, если Госдума РФ утвердит такую должность.

Новым главой российского правительства Путин предложил назначить главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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