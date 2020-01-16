Мнение: Маткапитал на первого ребёнка, вымирание Латвии и кооперативные квартиры в СССР

1. Программа материнского капитала не только продлена до 2026 года, но и в разы увеличена: государство будет платить маткапитал уже начиная с первого ребёнка. Кроме того, будут введены дополнительные выплаты на детей в семьях с низкими доходами и ещё целый ряд мер по поддержке демографии:

https://lenta.ru/news/2020/01/15/matkapital/

Президент России Владимир Путин пообещал увеличить материнский капитал и начать выплаты уже при рождении первого ребенка. <…>

Родителям первенца с 1 января 2020 года положена выплата в размере 466 616 рублей. При рождении второго ребенка семья получит дополнительно 150 тысяч, после третьего государство обязуется погасить 450 тысяч рублей ипотеки.

Таким образом, подчеркнул глава государства, семья с тремя детьми сможет вложить в жилье более миллиона рублей. Также президент объявил о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2026 года.

Путин указал, что государству «необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и мечтает о детях». По его словам, в настоящее время стимулирование семьи к рождению второго ребенка уже выглядит недостаточной мерой.

До этого президент поручил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно с 1 января 2020 года.

На первом этапе нуждающиеся семьи будут получать половину минимального размера оплаты труда (МРОТ) — это 5,5 тысячи рублей. Если этого недостаточно, то со следующего года они начнут получать в два раза больше.

Более подробно про действующие детские пособия можно прочитать здесь:

https://www.26-2.ru/art/355111-detskie-posobiya-2020

На каждого ребёнка до 3 лет выплачивается сумма, равная детскому прожиточному минимуму в регионе. Для наиболее нуждающихся семей срок выплат будет продлён до 7 лет.

Также Путин вчера объявил, что для всех школьников младших классов будет введено бесплатное питание (горячие обеды).

Кроме этого, напоминаю, для многодетных семей действуют льготы по ипотеке, по налогам и так далее. Вновь приведу комментарий с соответствующим списком от читателя ogon_777:

После рождения третьего:

1. Скидка на коммуналку 30%.

2. Скидка на садик на всех детей.

3. Бесплатное питание в школе, плюс возможность компенсации затрат на школьную форму.

4. Отмена автоналога и некоторых других налогов.

5. Бесплатный проезд.

6. Скидки в магазинах по социальной карте.

7. Льготная ипотека.

8. Участки земли дают в случае моего города примерно по 1 миллиону рублей стоимостью.

И это я думаю ещё много чего забыл.

Резюме: пожалуй, впервые в истории государственную поддержку родителей можно назвать хорошей в материальном плане.

Также государство фактически берёт на себя решение квартирного вопроса для жителей сельской местности и в целом для жителей большинства регионов страны. 1,5 миллиона рублей маткапитала за трёх детей – вполне достаточно, чтобы купить в провинции небольшую квартиру-двушку. С учётом перечисленных выше скидок и льгот, можно решить вопрос с жильём и куда лучшим образом.

Опыт показывает, что волну ликования в медиасфере мы не увидим, блогеры и журналисты умеют раздувать только новости в духе «молодой матери выдали детское пособие в 50 рублей». Вместе с тем мне даже интересно, как именно вечные оппозиционеры будут лепить из этой новости негатив. Неужели ударятся в евгенику, будут кричать, что политика маткапитала будет стимулировать ухудшение российского генофонда?

2. Кто-то скажет, что квартиры в России слишком дорогие, и маткапитала на них не хватит. Тем не менее следует понимать, что чрезмерно дешёвое жильё в стране или регионе – это симптом болезни. Если цены низкие – значит нет спроса. Если люди не хотят покупать квартиры в этом месте – значит оно малопривлекательно для жизни.

Вот как это выглядит на примере стремительно вымирающей Латвии:

https://lenta.ru/news/2020/01/10/latvian_estate/

Цены на жилую недвижимость в ряде населённых пунктов Латвии за последние несколько лет резко снизились. В некоторых из них полноценную квартиру можно купить за пару тысяч евро, пишет «МК Латвия» со ссылкой на данные местных жителей.

По наблюдениям граждан, наибольшее падение стоимости квадратного метра зафиксировано в посёлках, расположенных на существенном удалении от крупных городов страны. Так, в поселке Катениеки, который находится в 72 километрах от Риги, трехкомнатная квартира со всеми удобствами стоит 3,8 тысячи евро. В поселке Озолмуйжа Алойского края «трёшку» продают за 4,9 тысячи евро. Населённый пункт расположен в 129 километрах от столицы, здесь проживает 200 человек.

В Ницгале (200 километров от Риги) четырёхкомнатная квартира предлагается практически за бесценок — 2 тысячи евро. По мере приближения к большим городам цены на недвижимость увеличиваются. В поселке Свенте под Даугавпилсом (211 километров от Риги) трёхкомнатная квартира стоит уже 10 тысяч евро, а в самом Даугавпилсе — от 11 тысяч евро.

«Я слежу за ценами на недвижимость и считаю, что они точно отражают ситуацию в Латвии, — сообщил изданию один из читателей. — Люди живут только в крупных городах, а в волостях и поселках всё рушится, страна вымирает».

3. Комментарий читателя с Яндекс.Дзен по поводу кооперативных квартир в СССР:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/kvartirnyi-nalog-v-sssr-5e18187fd7859b00b4e66cd3#comment_191374162

…неосталинисты любят говорить, что любой, кого не устраивала очередь, мог легко «купить кооператив». При том, что кооперативное жилье составляло едва ли 10% от всего построенного и строилось не во всех городах.

Требовался первоначальный взнос, как сейчас на ипотеку, а кредиты стали давать только с начала 1980-х, до этого нормативные акты о кооперативном жилье кредитования не предусматривали.

Ну и самое главное: даже выложив за квартиру кругленькую сумму, человек собственником не становился. А на некоторых «кооперативах» надо было выходить в третью смену и работать на строительстве собственного дома. При Путине дольщиков-ипотечников ещё никто на стройку не выгонял, даже кинутых, которым государство достраивает.

Добавлю от себя, что на кооперативы тоже была очередь, просто требования там были несколько мягче. Например, если на «бесплатную» квартиру нужно было иметь меньше 5 метров жилой площади на человека, то для покупки кооператива нужно было иметь меньше 7 метров жилой площади.

Условная одинокая уборщица, живущая в коммуналке в комнате площадью в 8 метров, шансов купить кооперативную квартиру не имела в СССР никаких: и права бы ей такого не дали, и денег накопить бы не получилось.

Источник: Место для дискуссий

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