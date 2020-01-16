«Ему стыдно»: Джигарханян под препаратами неожиданно заявился домой к Цымбалюк-Романовской

Все помнят, как Армен Джигарханян на всю страну кричал о бывшей теперь жене: «Она вор, а не человек!» «Тут виной всему характер Армена Борисовича, состояние его здоровья… – вздыхает сегодня Виталина. – Потом, его же сразу изолировали. Не дали шанса поговорить. Он постоянно ходил с охранником, с медсестрой. Ему внушили некую информацию про меня. Я же читала его показания. То, что он говорил, было абсурдом, не имело никакого подтверждения. То есть это все было неправдой, абсолютно все!»

Ставшую роковой фразу про «вора» Цымбалюк-Романовская списывает на состояние уважаемого артиста. «Однозначно! – уверена пианистка. – А зачем ему говорить на всю страну то, что не соответствует действительности, тем более о близком человеке? Если бы Армен Борисович был в своем обычном состоянии, он бы никогда не стал об этом разговаривать (тем более в больнице!) перед камерами… Понимаю, что он не здоров, понимаю, что не отдает себе отчета в том, что говорит и где. И все равно он не должен был это говорить…»

Виталина Викторовна уверен, что только ее любовь, забота и поддержка помогали Армену Борисовичу жить, творить, любить. » То, как я видела свою жизнь, –

это абсолютное посвящение Армену Борисовичу. Я для него делала абсолютно все, даже то, чего мне не хотелось. С утра до вечера… Если бы меня не было с ним рядом 10 лет назад, его давно бы уже не стало», – уверена она.

Но простить Джигарханяна и все начать сначала она, кажется, не готова. «Кроме Армена Борисовича, никто не виноват в этой ситуации. Во-первых, он поверил не тем людям, а во-вторых, вышел и публично сказал неправду, – отрезала Цымбалюк-Романовская.

Кстати, недавно она виделась с бывшим мужем. «Он приходил с охранником забрать свои вещи, – рассказала она в интервью «Миру новостей». – Со мной не общался. Он в пол смотрел. Или стыдно ему было, или был под воздействием каких-то медикаментов успокоительных. Мне так показалось. Он на себя был не похож по поведению».

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Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya) 14 Янв 2020 в 1:23 PST

Киевская пианистка под занавес специально подчеркнула, что все судебные дела против нее закончены, все обвинения сняты. «У меня было четыре проверки», -заверила артистка, рассказывая о полной своей чистоте и честности.

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