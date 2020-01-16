Умер легендарный контрразведчик Иван Устинов

Легендарный сотрудник органов государственной безопасности, бывший начальник советской военной контрразведки генерал-лейтенант в отставке Иван Устинов скончался на 101-м году жизни, спустя лишь несколько дней после своего векового юбилея.

Как сообщается на сайте канала «Звезда», Иван Лаврентьевич Устинов родился 1 января 1920 года. В органах госбезопасности служил с июня 1941 года. В годы Великой Отечественной войны служил в Особом отделе НКВД, впоследствии Главном управлении контрразведки «Смерш» Наркомата обороны СССР на Западном, 1-м, 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах.

Устинов был участником ожесточенного Смоленского сражения в 1941 году и боев под Вязьмой. Принимал участие в Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов» (1943 год) и в Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион» (1944 год).

В 1954 году ему было доверено возглавить разведывательное подразделение в структуре управления Особых отделов КГБ по Группе советских войск в Германии. В 1970-1973 годах возглавлял 3-е Управление КГБ (военная контрразведка).

В разные годы Устинов был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями, также был удостоен зарубежных наград.

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