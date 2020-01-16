Умер легендарный контрразведчик Иван Устинов

Легендарный сотрудник органов государственной безопасности, бывший начальник советской военной контрразведки генерал-лейтенант в отставке Иван Устинов скончался на 101-м году жизни, спустя лишь несколько дней после своего векового юбилея.
Как сообщается на сайте канала «Звезда», Иван Лаврентьевич Устинов родился 1 января 1920 года. В органах госбезопасности служил с июня 1941 года. В годы Великой Отечественной войны служил в Особом отделе НКВД, впоследствии Главном управлении контрразведки «Смерш» Наркомата обороны СССР на Западном, 1-м, 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах.
Устинов был участником ожесточенного Смоленского сражения в 1941 году и боев под Вязьмой. Принимал участие в Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов» (1943 год) и в Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион» (1944 год).
В 1954 году ему было доверено возглавить разведывательное подразделение в структуре управления Особых отделов КГБ по Группе советских войск в Германии. В 1970-1973 годах возглавлял 3-е Управление КГБ (военная контрразведка).
В разные годы Устинов был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями, также был удостоен зарубежных наград.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Распространение электромобилей становится неотвратимым фактом, вынуждающим известных автопроизводителей уделять внимание разработке транспортных средств использующих электроэнергию. Однако некоторые компании при этом используют аргументацию и технические приемы, снижающие эффективность инновационного транспорта и фактически рекламирующего традиционные двигатели внутреннего сгорания. Характерным примером является электромобиль Mazda MX-30, представленный в конце прошлого года и имеющую крайне слабую аккумуляторную батарею емкостью 35,5 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- По громкому делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе завершено судебное следствие / 26 ноября
- Психолог поддержал идею запрета детских сигарет и шампанского / 2 декабря
- Названы самые популярные подарки россиян на Новый год / 1 января
- Врач рассказал о болезнях 77-летнего Байдена / 18 декабря
- Умерла актриса Екатерина Дурова / 13 декабря
- Зафиксирована кибератака на транслирующие пресс-конференцию Путина ресурсы / 19 декабря
- Отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета МАУ в Иране – Офис президента Украины / 9 января
- Священник отказался крестить ребенка из-за родимого пятна / 25 ноября