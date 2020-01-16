Запуск «Союза-2» на новом топливе назначили на 2020 год

Запуск ракеты «Союз-2» на нафтиле, а не на керосине, может пройти с космодрома Восточный уже в 2020 году, сообщил гендиректор производящего эти ракеты РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.
«Если космический аппарат, один из двух, будет готов в четвертом квартале этого года, то мы его запустим. Если нет, значит, это уползет на следующий год», – передает РИА «Новости» слова Баранова.
По его словам, сейчас две ракеты под нафтил уже находятся на хранении в монтажно-испытательном корпусе нового космодрома и «ожидают космические аппараты».
Баранов также напомнил, что предприятие технически проработало, как запускать такие ракеты на нафтиле и с Байконура, но решения принято не было.
Напомним, в апреле Роскосмос принял решение не переводить запускаемые с космодрома Байконур ракеты-носители «Союз-2» полностью на новое горючее нафтил, как это планируется сделать на космодроме Восточный.
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