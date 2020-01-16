Заплативший в маршрутке за мать с ребенком 13-летний мальчик стал миллионером

16.01.2020, 14:04, Разное

В микроблоге Instagram известный блогер Наташа Мишина пояснила трогательную историю, благодаря которой 13-лений мальчик стал миллионером. Ученик седьмого класса заплатил за нее и ребенка в маршрутке в городе Камень-на-Оби, расположенном в Алтайском крае.
По словам Наташи Мишиной, ее сын начал капризничать, и она никак не могла передать водителю за проезд. В результате, когда ребенок успокоился, оказалось, мальчик, сидевший рядом, уже заплатил за одинокую мать. Блогер поинтересовалась у школьника, почему он так поступил. Мальчик рассказал, в его семье готовы прийти на помощь, когда это необходимо. Его растит одна мать, и сейчас они делают ремонт, поэтому приходится экономить. По словам попутчика, он хотел бы посещать художественную школу, но пока у него нет такой возможности.

Наташа Мишина призналась, что каждое слово мальчика, сидевшего по соседству в маршрутке, отозвалось в ее сердце. Блогер — тоже мать-одиночка и мечтает о том, чтобы ее сын вырос настоящим человеком. Вместе со школьником он проехала четыре остановки и даже не успела спросить его фамилию. Но ей удалось узнать имя доброго мальчика, и она объявила сбор средств, чтобы поблагодарить его маму за такое правильное воспитание. За сутки было собрано 1,5 рублей. Родительница семиклассника из Камень-на-Оби пояснила о том, что хочет на эти деньги купить для сына квартиру в Новосибирске или в Барнауле.



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