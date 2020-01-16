Флагманские смартфоны OnePlus получат технологию невидимых камер

В новом флагманском смартфоне Concept One компании OnePlus будет реализована технология невидимых камер. Она стала возможной благодаря использованию электрохромного стекла, скрывающего элементы устройства для захвата изображений.

Принцип работы электрохромного стекла основан на взаимодействии с электротоком. После прекращения подачи тока материал теряет свойства прозрачности, скрывая камеры и создавая более гладкий дизайн. При возобновлении питания стекло вновь становится прозрачным и позволяет делать фотоснимки.

Кроме того, технология электрохромного стекла тесно связана с функцией поляризации, с помощью которой смартфон может делать четкие и детализированные кадры при сильном освещении и направленных солнечных лучах. По словам генерального директора компании OnePlus Пита Лау, в будущем они представят флагманы с новейшими решениями в области фотокамер.

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